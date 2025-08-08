Giriş / Abone Ol
Bolu'daki orman yangını söndürüldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde Tekirler köyü yakınlarındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

  • 08.08.2025 13:37
  • Giriş: 08.08.2025 13:37
  • Güncelleme: 08.08.2025 15:34
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Tekirler köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

