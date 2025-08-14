Giriş / Abone Ol
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Güncel
  • 14.08.2025 16:06
  • Giriş: 14.08.2025 16:06
  • Güncelleme: 14.08.2025 16:08
Kaynak: AA
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Fotoğraf: AA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçeye bağlı Göncek köyü mevkisinde 11 Ağustos'ta çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 20 saatte söndürülen orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan biçerdöver sahibi S.O. tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

