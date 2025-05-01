Bolu'daki yangın faciası: Yangının başlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı.

Grand Kartal Otel'in restoran bölümüne gelen personelin içeride çalıştıktan sonra mutfağa geçtiği görülen kayıtta, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor.

Kayıtta, hızla restoranın tamamını kaplayan dumanın bir süre sonra mutfak bölümüne ulaştığı, dumanı fark eden mutfak görevlisinin arkadaşlarına haber verdiği anlar yer alıyor.

Panik halde koşuşturan görevlilerin sağ tarafta bulunan kapıdan dışarı çıktığı, bir süre sonra tamamen dumanla kaplanan mutfak bölümünün görünmez hale geldiği kayda geçiyor.