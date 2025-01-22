Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerden 12'sinin cenazesi Ankara'da ailelerine teslim edildi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilen 25 cenazenin 12'si kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, kimlik tespit işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Kimlik tespiti yapılan 12 kişinin cenazesi, aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.