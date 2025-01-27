Bolu'daki yangın faciasında ilk itiraf: Masraflı diye eksikleri gidermedik

36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Muhasebeci Kadir Özdemir, sistemlerin pahalı olduğu için yapılmadığını itiraf etti.

Özdemir, ifadesinde, sistemlerin eksikliğinin tespit edilmesinin ardından, otel yönetimine durumu bildirdiğini ve "masraflı olur" yanıtı aldığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre Özdemir'in aktardığı denetim 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı. Bu denetimde otelde 8 ana kelemde ciddi eksiklik bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi istendi.

Otel yönetimi bu raporun ardından konuyu kendi aralarında ele aldı. Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim" dedi

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 'DİLEKÇE VERİN' DEMİŞ

Özdemir, bu durumu bildirmesinin ardından yaşanan trafiği de şöyle aktardı:

"Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim."

BİR GÜN SONRA DENETİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verildi.

Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024 tarihinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesini rağmen, otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bu durumu iletmediği soruşturma konusu.

BAKANLIK'TAN 1,5 SAATLİK İNCELEMEÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Kayak merkezine gelen 5 bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi. Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.