Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bolu'daki yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2025 12:42
  • Giriş: 12.08.2025 12:42
  • Güncelleme: 12.08.2025 12:42
Kaynak: ANKA
Bolu'daki yangın kontrol altına alındı

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

2kKişi gözaltına alındı 

Öte yandan, yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Yangına sebep oldukları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Valiliği, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

BirGün'e Abone Ol