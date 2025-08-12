Bolu'daki yangın kontrol altına alındı

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

2kKişi gözaltına alındı

Öte yandan, yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Yangına sebep oldukları belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Valiliği, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.