Bolu- Erencan motosiklet kazasında öldü, ailesi konumdan yerini tespit etti

BOLU'da motosikleti ile kaza yapan Erencan Fiş (19), hayatını kaybetti. Fiş’in cansız bedeni, cep telefonu uygulamasından konumunu tespit eden ailesi tarafından bulundu.

Kaza, gece saatlerinde Kasaplar Mahallesi mevkiinden geçen çevre yolunda meydana geldi. Erencan Fiş idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhalarına ve bordür taşlarına çarptıktan sonra refüje savruldu. Erencan Fiş gece eve gelmeyince ailesi, cep telefonu uygulamasından konumunu tespit etti. Sabah konuma giden ailesi, Fiş'in motosikletinin yanında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fiş'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Fiş’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Erencan Fiş'in ehliyetinin olmadığı ve motosikletinin plakasını söktüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)