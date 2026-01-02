Bolu- Kar yağışı durdu, Bolu dondu

BOLU’da, 6 gün boyunca yağan kar etkisini kaybederken, hava ayaza çekti. Hava sıcaklığı kentte en düşük -23,8 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bolu’da, 6 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı merkezde 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 buçuk metreye yaklaştı. Dün akşam saatlerinde ise kar yağışı etkisini yitirdi. Hava, ayaza çekti. Hava sıcaklığı, gece saatlerinde Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde en düşük sıfırın altında 23,8 santigrat derece olarak ölçüldü. Merkezdeki en düşük sıcaklık ise, gece saatlerinde sıfırın altında 18,0 derece olarak ölçüldü. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarının ardından buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapıyor. Karla kaplanan kent dronla görüntülendi. (DHA)