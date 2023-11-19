Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta kar yağışı
Kaynak: AA
Kar yağışının etkisini arttırdığı Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki milli parkın Dereceören mevkisinde etkili olan rüzgar ve kar yağışı sebebiyle ağacın devrilmesi sonucu yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı sürüyor.
Sağanağın kent genelinde devam ettiği Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı hakim.
Zonguldak'ta Devrek-Ankara kara yolu Dorukhan mevkisi, mevsimin ilk karının yağdığı noktalardan oldu.
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