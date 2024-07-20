Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.