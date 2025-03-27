Bolu Kartalkaya faciası: Tutuklu bulunan 8 kişi tahliye edildi

21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel soruşturmasına ilişkin 8 kişi tahliye edildi.

Tutukluluk itiraz sürecinde tahliye edilenler arasında otelin mutfak personeli ve kafe sahibinin de bulunduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında 20 kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Tunç, faciaya ilişkin uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulduğu bilgisini paylaştı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada hali hazırda toplam 20 şüphelinin tutuklu olduğunu söyledi.

Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."