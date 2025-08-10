Bolu Mengen'de işletilmesi planlanan maden ocağına tepki: 'ÇED gerekli değildir' kararına dava açılacak

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Başkar Madencilik Şirketi tarafından 9,99 hektarlık alanda kuvarsit maden ocağı için Bolu Valiliği "ÇED Gerekli Değildir" kararı verdi. Batı Karadeniz Çevre Platformu bileşenleri ve yaşam savunucuları, karara tepki göstermek amacıyla Ağalar köyünde bir araya geldi.

Toplantıya, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Mengen İlçe Başkanı Nail Dursun Kırbaş, Gökçesu Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, İYİ Parti Mengen İlçe Başkanı Aydın Güney, Ağalar, Ağacalar, Küçükkuz, Çorak, Kadirler, Babahızır, Kavacık, Düzağaç köyleri ve Beşler Mahallesi muhtarları, Zonguldak ve Bolu TEMA gönüllüleri, Devrek, Çaycuma, Zonguldak, Akçakoca, Ereğli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinden gelen yaşam savunucuları katıldı.

Buluşmada katılımcılar, Bolu'da yapılması planlanan maden ocaklarına karşı örgütlenmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Muhtarlar da mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Köy muhtarlarının öncülüğünde, Bolu Valiliği Çevre İl Müdürlüğü'nün Başkar Madencilik şirketine verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararı için tüm köylerin ortak dava açması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve köy muhtarları, madenciliğe karşı mücadeleyi büyütme kararı aldıklarını ve Mengen ilçesinde bulunan birçok siyasi parti, sivil toplum örgütü, köy muhtarları ve çevre gönüllülerinden oluşan bir platform oluşturmak için süreç başlattıklarını açıkladı.