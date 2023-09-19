Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bolu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kamyonetin gizli bölümlerine saklanmış 57 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Niğde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu’da düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda, bir kamyonetin gizli bölümlerine saklanmış 57 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu organizasyonunun İstanbul ve Diyarbakır’da bulunan sorumluları da tespit edildi. Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Diyarbakır’da 1, İstanbul’da 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., S.H. ve S.Ç. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanırken H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.