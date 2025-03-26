Bolu - Motosikletin yayaya çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasında

BOLU'da alışveriş merkezinin otoparkından çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya hafif yaralanırken, kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Coşkun Y., idaresindeki 14 ADC 530 plakalı motosikletle, yoldan karşıya geçen Yunus E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Coşkun Y. ve Yunus E. yere düşerken, kaza motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı halde yatan Yunus E.'nin, motosikletin sürücüsüne, "Pardon abi, kusura bakma" dediği de görüntülerde yer aldı. Hafif yaralanan Yunus E., ilk müdahalesinin ardından sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber: Mutlu YUCA/BOLU(DHA)