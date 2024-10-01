Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılıyor: Gölköy Baraj Gölü'nde alarm!

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su, bazı bölümlerde 35 metre çekildi.

Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenen az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü.

Fotoğraf: AA

Yaşanan su kaybı sonrası göl, kıyıdan 35 metre geri çekildi.

Suyun çekildiği yerlerde toprakta çatlaklar oluştu. Amatör balıkçılar, suyun azaldığı gölün kenarında balık tuttu.

Fotoğraf: AA

Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, Mudurnu ve Abant derelerinden göle su verilmeye başlandı.