Bolu ormanlarında kar manzarası

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMENBOLU, (DHA)- BOLU’da Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen çam ormanları ile Aladağ mevkisindeki karla kaplı alanlar dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde dün aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen çam ormanları karla kaplandı. Tabiat parkının devamında yer alan Aladağ bölgesindeki ormanlar da kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI