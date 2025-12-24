Giriş / Abone Ol
Bolu ormanlarındaki yaban hayatı fotokapanlarda

Ajans Haberleri
  • 24.12.2025 14:34
  • Giriş: 24.12.2025 14:34
  • Güncelleme: 24.12.2025 14:34
Kaynak: DHA
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,(DHA)-BOLU'da ormanlara yerleştirilen fotokapanlara ayı, kurt, geyik ve karaca gibi yaban hayvanları yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bolu genelindeki ormanlara yaban hayatı popülasyonunu takip etmek, türlerin artış ve azalış oranlarını belirlemek ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlara, yaban hayatının zenginliği yansıdı. DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; geyik, kurt, ayı ve karacaların doğal yaşam alanlarında dolaştıkları anlar yer aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

