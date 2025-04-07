Bolu - Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü

BOLU’da seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücü yola düştü. O anlar, araçtaki başka biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Bolu’da ismi öğrenilemeyen sürücü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kapıdan sarkarak dans etmeye başladı. Bu sırada sürücü, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Ön yolcu koltuğunda oturan kadın aracı durdururken, yaşananları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün hafif yaralandığı olay sonrası arkadaşları, görüntüler sosyal medyada ‘Düşersek yere uzanırız’ notuyla paylaştı. (DHA)

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)