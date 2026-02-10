Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bolu'da kaç ev verecek? TOKİ Bolu kura çekim tarihi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu’da beklenen gün yaklaşıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman? ve TOKİ Bolu'da kaç ev verecek? sorularına yanıt arıyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte Bolu kura sürecine ilişkin tüm detaylar netleşti.

Toplam 1.950 konut için yapılacak kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahibi olacak isimler belirlenecek. İşte TOKİ Bolu kura çekim tarihi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

BOLU TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin yayımladığı duyuruya göre Bolu TOKİ kura çekimi 12 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi, başvurusu kabul edilen adaylar arasından hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak.

Kura sonucunda Bolu’daki sosyal konut projesinde ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli olacak.

TOKİ BOLU'DA KAÇ EV VERECEK?

TOKİ Bolu sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.950 konut için kura çekimi yapılacak. Bu konutlar, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme planlarıyla ev sahibi olmasını hedefliyor.

Bolu’daki 1.950 konutluk proje, TOKİ’nin il genelinde yürüttüğü en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında yer alıyor.

BOLU TOKİ KURA LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Vatandaşlar, kura listeleri ve başvuru durumlarını TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Başvuruların kabul edilip edilmediği, ilgili ekran aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor.

BOLU TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı, Bolu’da da diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Bolu TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Bolu TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Bolu TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Düzce, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’de kuralar çekildi.

Bu illerde toplam 50 ilde 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

