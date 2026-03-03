Bolu Valiliği açıkladı: Başkanvekili ne zaman seçilecek?
Bolu Valiliği, tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine vekilini seçmek için belediye meclisinin cuma günü saat 15.00'te toplanacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Meclisi, Özcan'ın yerine vekaleten seçilecek ismi için toplanacak.
Bolu Valiliği, Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te toplanacak.
Bolu Belediyesi'nde CHP'nin 21, AKP'nin 8, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.
Bolu Sulh Ceza Hakimliği, dün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.