Bolu Valiliği açıkladı: Başkanvekili ne zaman seçilecek?

Bolu Valiliği, tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine vekilini seçmek için belediye meclisinin cuma günü saat 15.00'te toplanacağını açıkladı.

  • 03.03.2026 15:31
  • Giriş: 03.03.2026 15:31
  • Güncelleme: 03.03.2026 15:40
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu Valiliği açıkladı: Başkanvekili ne zaman seçilecek?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Meclisi, Özcan'ın yerine vekaleten seçilecek ismi için toplanacak.

Bolu Valiliği, Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te toplanacak.

Bolu Belediyesi'nde CHP'nin 21, AKP'nin 8, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.

Bolu Sulh Ceza Hakimliği, dün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

