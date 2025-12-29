Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
Bolu kent merkezinde park halindeki araçlar kar altında kaldı
BOLU/DÜZCE (AA) - Bolu ve Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde 4 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreyi geçmesiyle park halinde bulunan araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar, araçlarını fırça ve kürek yardımıyla temizledi.
Tunahan Havesker, AA muhabirine, Bolu'da uzun yıllardır bu kadar kar yağışı görmediğini, karla kaplanan aracını temizlemeye çalıştığını söyledi.
- Düzce
Düzce'de de kent merkezinde belediye, köylerde ise il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.
Kenti çevre illere bağlayan Kuzey Çevre Yolu ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak ve Kurtsuyu mevkilerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.