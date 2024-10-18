Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bolu'da kar yağışı, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri ile Abant Gölü Milli Parkı ve Aladağ bölgesinde görüldü.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artırdı.

Kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.