Bolu ve Sakarya'da sağanak
Kaynak: AA
Bolu ve Sakarya'da kuvvetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Bolu'da başlayan yağış Bolu Dağı kesimi Karanlıkdere, Seymenler, Elmalık, Bakacak ve Abant mevkilerinde etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu'ndaki onarım çalışması kapsamında Ankara yönünün ulaşıma kapatılması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna dahil olanların da etkisiyle araç yoğunluğu yaşanıyor.
Bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Sakarya'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Atatürk Caddesi'nde kuvvetli yağışa yakalananlar bina altlarına sığınırken bazıları da şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.