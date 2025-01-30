Bolu yangınının araştırılması için komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de



Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararı ile Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulacak.

Karar 28.01.2025 tarihli Genel Kurulun 49’uncu birleşiminde alınırken komisyon 22 üyeden oluşacak. Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi 3 ay içinde yapılacak ve komisyon Ankara dışında da çalışabilecek.