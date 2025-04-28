Bolu’da 3 katlı evde çıkan baca yangını söndürüldü

Bolu’da 3 katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Çaydurt bölgesindeki Yuva köyünde Mahmut Y.’ye ait 3 katlı evin bacasında çıktı. Bacadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, yaşanabilecek muhtemel bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.