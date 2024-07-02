Bolu’da 4 araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunca Sanayi Yan Yol Kavşağı’nda seyir halinde olan 4 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden biri ortadan ikiye bölündü.

Bolu’da D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Yan Yol Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Ö. yönetimindeki otomobil, Sanayi Yan Yol Kavşağı’ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri ortadan ikiye bölündü. İkiye ayrılan otomobilin hemen arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ve Yılmaz A. idaresindeki araç kazaya karıştı.

1'İ OLAY YERİNDE, 1'İ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir’in olay yerinde, Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada Ünal K, İbrahim Ö. ve Özay Ö. yaralandı. 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Engin Gökdemir’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.