Bolu’da 4 köyün içme suyu ve bozuk yol sıkıntısı giderilecek

Bolu’da 4 köyde incelemelerde bulunan İl Genel Meclisi üyeleri, bozuk yol ve içme suyu hatlarındaki sıkıntıları yerinde inceledi. Muhtarların talebi doğrultusunda yollar onarılacak.

Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Erkem Çetinkaya ve beraberindeki ekip, köylerde incelemelerine devam ediyor. Pirahmetler, Okçular, Örencik ve Demirciler köylerinde bozuk yol ve içme suyu konularında incelemelerde bulunuldu. Köy muhtarları, köylerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlatma fırsatı buldu. İl Genel Meclisi Başkanı Erkem Çetinkaya ise sorunların çözümü noktasında harekete geçeceklerini ifade etti.