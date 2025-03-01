Bolu’da aç kalan geyikler köylere indi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanlardaki kar birikintileri sebebiyle yiyecek bulamayan geyikler, köylere inerek ekili arazilerde otlandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle yüksek kesimlerde kar birikintileri oluştu. Ormanlık alanda kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikler, hava sıcaklarının da yükselmesiyle köylerin yanına kadar indi. Köyde ekili tarım alanlarındaki yeşillikleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalışan geyiklerin etraftaki araç ve köpek seslerine aldırış etmeden otlaması dikkat çekti.