Bolu’da altgeçitler göle döndü: Suyun içinde dakikalarca plakasını aradı

Bolu’da aniden bastıran sağanak nedeniyle altgeçitler ve sokaklar adeta göle döndü. Suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü dakikalarca aracının plakasını suyun içinde aradı.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak yarım saatlik sürede etkisini yitirdi ancak altgeçitler göle döndü. Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi ve Kürkçüler TOKİ’de bulunan alt geçitlerde birçok araç mahsur kaldı.

Öte yandan, Kürkçüler TOKİ alt geçidine motosikletle giren 2 kişi suda mahsur kaldı. Canlarını zor kurtaran vatandaşlar motosikleti suyun içinde bıraktı.

Ekiplerin alt geçitlerde su tahliye çalışmaları sürüyor.