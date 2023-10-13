Bolu’da ambulans otomobille çarpıştı
Kaynak: İHA
Bolu’da ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, D-100 karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden S.A. yönetimindeki 14 BK 353 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı’nda şehir merkezi yönüne dönmek isterken sol tarafındaki ambulansı fark etmeyerek ambulansla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çarparken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinden araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaza ilgili inceleme başlatıldı.
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