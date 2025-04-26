Bolu’da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurulan semt pazarında aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara ve pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Birçok pazarcı ürünlerinin ıslanmaması için brandalar ve naylonlarla önlem almaya çalıştı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.