Bolu’da aniden bastıran yağmur sokakları göle çevirdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Mudurnu’da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış neticesinde yollarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak bir yer aradı. İlçede kurulan halk pazarının bulunduğu bölgede ise pazarcı esnafı tezgahını toplamak için zamanla yarıştı.

Vatandaşlar ilçe merkezinde bulunan bina saçaklarının altına sığındı.