Bolu’da aranması bulunan 21 zanlı yakalandı

Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 21 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranması olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli adreslere operasyon yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 ay ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 16 zanlı cezaevine gönderildi.

5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.