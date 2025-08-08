Bolu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangın, saat 12.00’de Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, helikopter ile çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesine giden ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.