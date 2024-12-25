Bolu’da cip minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Bolu’da minibüs ve cipin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Paşaköy Mahallesi’nde İtfaiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut T. yönetimindeki 81 EP 014 minibüs ile kavşaktan dönmek isteyen Ebru K. idaresindeki 14 ABN 053 plakalı cip çarpıştı.

Kazada Ebru K., Umut T. ve Arda S. hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araçlarda hasara neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.