Bolu’da doğaya 600 kınalı keklik bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Bolu’nun Seben ilçesinde doğaya 600 kınalı keklik salındı.

Yaban hayatının korunması ve doğal dengenin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen keklik salım programına, Seben Kaymakamı Mustafa Şeker, Belediye Başkan Vekili Kemal Ünalan ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında doğaya salınan kekliklerin, ekosistemin doğal dengesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, kekliklerin doğaya uyum sağlaması için gerekli izlemenin yapılacağını belirtti.