Bolu’da HGS ile otopark parası tartışması



Bolu Belediye Meclisi’nin kasım ayı 1. birleşiminde CHP’li meclis üyesi Okay Özcan’ın konuyu gündeme taşıması üzerine açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, açık otoparkların 2007 yılında Bolu Belediyesi tarafından 10 yıllığına, ardından yine Alaaddin Yılmaz döneminde tekrar 10 yıllığına Boluspor’a kiralandığını belirtti. Özcan, Boluspor’un bu otoparkların işletmesini zaman zaman alt kiracılara devrettiğini, bazen de kendi personeli ile işlettiğini ifade ederek, "Yine alt kiracıya kiralanmış" dedi.

Mahkemenin açık otopark ücretleriyle ilgili cezaları iptal ettiğine dair emsal kararlar olduğuna vurgu yapan Özcan, buna rağmen HGS sisteminin vatandaşın rızası olmadan ücret tahsil ettiğini dile getirdi. Özcan, "HGS ile tahsilat yapıldığını ilk duyduğumda şaşırdım ve ’Olmaz böyle şey. HGS ile ne alakası var’ dedim" diye konuştu.

Boluspor’un alt kiracısının başlattığı HGS uygulamasına ilişkin detaylar veren Özcan, "Biz Boluspor’a bu otoparkları örneğin 50 TL’ye kiralamışız. Boluspor ise bunu alt taşerona 80 TL’ye devretmiş. Alt taşeron firma, Karayolları ile anlaşarak HGS’den yetki almış ve park eden araçların plakasını HGS sistemine göndererek komisyon üzerinden ücret tahsil ediyor. Bu uygulamanın başka illerde örnekleri olduğunu öğrendim. Ancak burada adil olmayan bir durum var. Firma, daha önce 100 TL kazanıp 80 TL’sini Boluspor’a veriyordu, şimdi yeni uygulamayla 1000 TL kazanacak ama Boluspor yine 80 TL almaya devam edecek. Bu benim aklıma yatmıyor" dedi.

Mahkemeden, vatandaşın rızası olmadan ücret tahsil edilemeyeceğine dair bir karar olduğunu hatırlatan Özcan, "Şimdi rıza olsun ya da olmasın, para doğrudan çekiliyor. Bu konuya pazartesi günü bir el atacağım" diye konuştu.

HGS’nin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğüne de tepki gösteren Özcan, "İzni veren Karayolları, HGS de Karayollarına bağlı. Karayolları açısından bu bir gelir çünkü her park işleminden komisyon alıyorlar. Ancak Karayolları olarak şehir içindeki, belediye uhdesinde olan otoparklarda ücret toplama işine karışmamaları gerekiyor. O zaman biz de D-100 kara yolundan geçen her araçtan para talep edelim, HGS ile şehir geçiş ücreti toplayalım. Bu konuya bir çözüm bulmamız lazım" ifadelerini kullandı.