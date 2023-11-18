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Bolu’da iki grup arasında kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 12:11
  • Giriş: 18.11.2023 12:11
  • Güncelleme: 18.11.2023 12:11
Kaynak: İHA
Bolu’da iki grup arasında kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bolu’da dün gece saatlerinde kalabalık iki grup arasından çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bolu Belediye Meydanı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklar havada uçuştuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra taraflar kendi kendilerini ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayda çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine ekipler tarafından kavgaya karışan şahıslar karakola götürüldü. 

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