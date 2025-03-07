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Bolu’da iki köy karantinaya alındı

Bolu’da iki köy, şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Güncel
  • 07.03.2025 21:57
  • Giriş: 07.03.2025 21:57
  • Güncelleme: 07.03.2025 22:01
Kaynak: İHA
Bolu’da iki köy karantinaya alındı
İHA


Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köyleri şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Besicileri karantina konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.

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