Bolu’da kar sebebiyle kapanan köy yolları açıldı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri ise tam kadro sahaya inerek, kapanan köy yollarını açtı.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Merkeze bağlı 112 köyden yaklaşık 50’sinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Köylerde yolların kapanmaması için Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tam kadro sahaya indi. 7 greyder, 3 adet bıçaklı kamyon, 3 yükleyici kepçe, 2 kar püskürtme makinesi, 3 kazıcı-yükleyici kepçe, 1 dozer, 2 çekici ve 2 öncü araç ile yüksek kesimlerde bulunan köy yolları açıldı.