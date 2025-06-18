Bolu’da kara yoluna çıkan ayı cep telefonuna yansıdı

Bolu’nun Göynük ilçesinde kara yoluna çıkan ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Çubuk köyü yol ayrımında yaşandı. Aracıyla seyreden Çubuk Köyü Muhtarı Yüksel Sağıt, kara yolu üzerinde aniden bir ayıyla karşılaştı. Aracı fark eden ayı, paniğe kapılarak ters istikamette koşmaya başladı. Bir süre yolda koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. O anlar ise Sağıt tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde ayının panikle kaçması yer aldı.