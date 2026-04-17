Bolu’da "okula saldırı yapacağım" diyen çocuk gözaltına alındı

Bolu'da bir sekizinci sınıf öğrencisinin arkadaşlarına "okula saldıracağını" söylemesi öteki öğrencileri tedirgin edince velilerine söyledi. Velilerin ihbarının ardından sekizinci sınıf öğrencisi gözaltına alındı.

  • 17.04.2026 18:08
  • Giriş: 17.04.2026 18:08
  • Güncelleme: 17.04.2026 18:12
Kaynak: DHA
Bolu’da "okula saldırı yapacağım" diyen çocuk gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen saldırının ardından "saldırı duyumları" artmaya başladı. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bolu’da arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğu iddia edilen 8’inci sınıf öğrencisi A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, şehir merkezindeki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre 8’inci sınıf öğrencisi A.A., sınıf arkadaşlarına okula saldırı düzenleyeceğini söyledi.

Öğrencinin sözleri üzerine tedirgin olan arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Velilerin ihbarı üzerine saldırı tehdidinde bulunan öğrenci okula gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.A., İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.’nın ifadesinde okula saldırıya ilişkin sözlerini şaka amaçlı söylediğini belirttiği öğrenildi. (DHA)

