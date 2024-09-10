Bolu’da orman yangını

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karaardıç köyü yakınlarında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi.

Yangını söndürmek için istenen helikopterlere gerek kalmadan, karadan müdahaleyle bazı noktalarda yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.