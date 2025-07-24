Bolu’da orman yangını

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Yüzüncü Yıl köyü yolu üzerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Yüzüncü Yıl köyü yolu üzerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, tavuk kümeslerinin bulunduğu bölgede başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olayın ardından bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, kullanılmayan bir ev ve içerisinde hayvan bulunmayan bir kümese de sıçradı. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar ise orman içinde ellerinde dal parçalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.