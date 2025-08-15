Bolu’da orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı

Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU’da Gölköy köyündeki çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Gölköy köyündeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI