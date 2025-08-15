Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alındı.



Yangın, Gölköy Baraj Göleti mevkiinde kuru otların bulunduğu ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ayrıca Gerede’de konuşlu Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin vatandaşların da yardımıyla havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.



İlk müdahaleyi buradaki tüplerle yaptık"

Yangının dumanlarını görerek yardıma geldiklerini belirten Erbay Tuncel, "Dumanları gördük, yardıma geldik. Müdahaleyle söndürüldü. Köşede çok yoğundu. O kısmı da hallettik. İlk müdahaleyi buradaki tüplerle yaptık. İtfaiye hemen geldi. Hortumu çektik, söndürdük" dedi.