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Bolu’da örtü yangınında 2 dönümlük alan kül oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, erken müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan küle döndü.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 23:19
  • Giriş: 09.08.2024 23:19
  • Güncelleme: 09.08.2024 23:19
Kaynak: İHA
Bolu’da örtü yangınında 2 dönümlük alan kül oldu


Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Dereçetinören köyü ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Ormanlık alan içerisinde bulunan yaklaşık 2 dönümlük arazi küle döndü.

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