Ajans Haberleri
  • Giriş: 08.02.2026 15:05
Kaynak: DHA
Bolu’da otomobil dereye uçtu

Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)- BOLU’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil dereye uçtu. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaköy mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye uçtu. Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Dereye uçan otomobil çekici ile çıkarıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

