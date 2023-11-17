Bolu’da otomobilin çarptığı bozayı öldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otomobilin çarptığı bozayı öldü. Ayıya çarpan otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolunda Tosunlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Taşkesti yolunda seyreden G.G. idaresindeki 14 BS 963 plakalı otomobil, yol üzerinde karşıya geçmekte olan bozayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayı, yol kenarına savrularak ağır yaralandı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. ise çarpmanın etkisiyle araç içerisinde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan E.G. ambulansta tedavi edildi.

Otomobilin çarptığı bozayının ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Karayolları ekipleri olay yerinden ölen ayıyı kepçe yardımıyla aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.