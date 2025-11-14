Bolu’da otoyol geçişinde kar yağdı

Mutlu YUCA/GEREDE, (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağdı.

Bolu’da hava sıcaklıklarının kış aylarında en düşük olduğu yerler arasında yer alan Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI