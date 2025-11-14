Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bolu’da otoyol geçişinde kar yağdı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2025 10:45
  • Giriş: 14.11.2025 10:45
  • Güncelleme: 14.11.2025 10:45
Kaynak: DHA
Bolu’da otoyol geçişinde kar yağdı

Mutlu YUCA/GEREDE, (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu geçişinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağdı.

Bolu’da hava sıcaklıklarının kış aylarında en düşük olduğu yerler arasında yer alan Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol